Elazığ'da 23 Şüpheli Ruhsatsız Silah Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da 23 Şüpheli Ruhsatsız Silah Operasyonunda Gözaltına Alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheli ruhsatsız silah taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici alet ve 118 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

24.07.2024 11:40
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 23 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 68 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici alet, 118 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 23 Şüpheli Ruhsatsız Silah Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

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