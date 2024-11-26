Elazığ'da 237 Olay, 225 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da 237 Olay, 225 Gözaltı

Elazığ\'da 237 Olay, 225 Gözaltı

Elazığ'da son haftada 237 olayda 225 kişi yakalanırken, 15 kişi tutuklandı. Çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

26.11.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da son bir haftada 237 olay meydana gelirken 225 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma bölgesinde 18-25 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 237 olayda 225 şahıs yakalanırken, 15 şahıs tutuklanmış, 14 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yine aranması olan 350 şahıs yakalanırken 25 şahıs tutuklandı. Yine kayıp olarak aranan 6 şahıs bulundu. Çalıntı kaydı olan 1 adet motosiklet, 2 adet tablet, 1 adet modem bulunurken yapılan çalışmalarda 10 adet tabanca, 12 adet tüfek, 88 adet fişek, 6 adet kesici alet, 291,42 gram esrar, 20.027,68 gram metamfetamin, 8,25 gram bonzai, 10 gram kannabinoid, 1,92 gram kokain maddesi, 221 adet sentetik ecza, 70 adet ecstasy hap, 5,3 gram skunk, kaçak olarak 160 adet elektronik sigara, 50 adet botoks ilacı, 14 adet akıllı cep telefonu, 2 adet telefon aksesuarı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 30 adet tarihi eser obje, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet dedektör ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında 62 bin 160 şahıs ve 23 bin 624 araç kontrol edildi. Yine bu tarihlerde Elazığ genelinde 27 adet trafik kazasında 39 kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Kontrol edilen 10 bin 12 araçtan 2 bin 446'sına cezai işlem uygulanırken, 179 araç trafikten men edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 237 Olay, 225 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:31:08. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 237 Olay, 225 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.