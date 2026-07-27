Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ\'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
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Elazığ'da 10:26'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı.

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 26'da merkez Elazığ 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Deprem, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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