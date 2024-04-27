Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B., 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise İ.B.'yi açığa aldı.

27.04.2024 00:33  Güncelleme: 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı.

VELİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.'nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı

TUTUKLANDI VE AÇIĞA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
00:34 Elazığ’da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:21 Okan Buruk’tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 00:43:23. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement