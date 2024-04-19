Elazığ\'da 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 10 bin motosiklet sürücüsüne 31 milyon ceza kesti

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.