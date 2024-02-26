Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Elazığ\'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Elazığ'da merkez Malatya Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Ticari taksi ters döndü ve kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

26.02.2024 00:35  Güncelleme: 00:40
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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobil birbirine girdi. Ticari taksinin ters döndüğü zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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