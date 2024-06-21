Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk şeker kaçması sonucu hayatını kaybetti

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Elazığ'da ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki çocuk, boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karakoçan ilçesine ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki E.M.Ç.'nin boğazına şeker kaçtı. Durumu gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. E.M.Ç., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ