Elazığ’da metruk binada yangın - Son Dakika
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Elazığ’da metruk binada yangın

Elazığ’da metruk binada yangın
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Elazığ'da Rızaiye Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler yangın yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ’da metruk binada yangın - Son Dakika

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