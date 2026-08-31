Elazığ’da metruk binada yangın

Elazığ'da 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı.