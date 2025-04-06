Elazığ'da 6 Gözaltı: Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da 6 Gözaltı: Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Geniş Video İzle

Elazığ'da, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

06.04.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor: 6 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı ve uyuşturucu ticaretinden 5 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık ve basit yaralama suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı K.U.A yakalandı. Aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 ikamette yapılan aramada, 4 kilogram 10 gram esrar, 30 gram kokain, 3 parça halinde 11,95 gram metamfetamin, 5,62 gram sentetik kannabinoid maddesi, 52 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 700 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Hırsızlık, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 6 Gözaltı: Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

12:14 Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
10:49 Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 12:32:27. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 6 Gözaltı: Uyuşturucu Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement