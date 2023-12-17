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Elazığ'da 9 şüpheli yakalandı, 4 tabanca ve esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 9 şüpheli yakalandı, 4 tabanca ve esrar ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 9 şüpheli yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca çeşitli miktarlarda esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ\'da 9 şüpheli yakalandı, 4 tabanca ve esrar ele geçirildi
17.12.2023 - 12:59,
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 9 şüpheli yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca çeşitli miktarlarda esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 9 aranan şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca tabancaya ait 18 adet fişek, 2 adet kesici alet ve 2 şahıstan 145 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca 4 araca da idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın üst ve ikamet aramasında, 8 parça halinde toplam 8,48 gram esrar maddesi, 13,24 gram plaka esrar maddesi, 31,27 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 9 şüpheli yakalandı, 4 tabanca ve esrar ele geçirildi - Son Dakika


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