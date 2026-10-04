Elazığ\'da ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makinesinin makasıyla yerle bir oldu

Elazığ'da ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makinesinin makasıyla yerle bir olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan, depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, kent merkezinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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