Elazığ-Ankara uçağı, yolcu nedeniyle geri döndü

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Elazığ'da hareketlenmeye hazırlanan Ajet uçağı, bir yolcunun inmek istemesi üzerine geri döndü

ELAZIĞ - Elazığ- Ankara seferini yapması planlanan Ajet'e ait uçak, hareketlenmesinin ardından bir yolcunun yolculuktan vazgeçmesi üzerine aprona geri döndü.

Olay, Elazığ Havalimanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ-Ankara seferini yapacak olan uçak, apronda hareketlenmesinin ardından bir vatandaş uçaktan inmek istedi. Personel uçağın dönmesini sağladı. Rahatsızlığı nedeni ile yolculuk yapmak istemeyen vatandaşın inmesinin ardından uçak tekrar havalandı.

Elazığ-Ankara uçağının yarım saat rötarlı iniş yaptığı öğrenildi.