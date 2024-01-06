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Elazığ'da Ambulans Kazası: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Ambulans Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Muş'tan Elazığ'a hasta taşıyan ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ışıklandırma direğine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da Ambulans Kazası: 1 Kişi Yaralandı
06.01.2024 - 11:07,
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ambulans, ışıklandırma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Muş'tan Elazığ'a hasta taşıyan ambulans, TOKİ Kavşağında sis ve gizli buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, yapılan müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Kovancılar, Elazığ, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Ambulans Kazası: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Ambulans Kazası: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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