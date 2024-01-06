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Elazığ'da ambulans sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da ambulans sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, Muş'tan Elazığ'a hasta taşıyan bir ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da ambulans sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı
06.01.2024 - 22:59,
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Elazığ'da ambulans sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ambulans, ışıklandırma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Muş'tan Elazığ'a hasta taşıyan ambulans, TOKİ Kavşağında sis ve gizli buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, yapılan müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kovancılar, Elazığ, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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