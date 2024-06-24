Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen şahıs öldüresiye dövüldü - Son Dakika
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Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen şahıs öldüresiye dövüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir grup arasında husumet bulunan bir şahsa saldırıldı. Araçtan tekme tokat indirilen şahıs, yerdeyken tekme ve sopalarla defalarca dövüldü. Saldırganlar, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 20:35
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Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen bir şahıs, öldüresiye dövüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup aralarında husumet bulunan bir şahsa saldırdı. Araçtan tekme tokat indirilen şahıs, yere düştü. Hırsını alamayan gruptaki kişiler, yerdeyken şahsa tekme ve sopalarla defalarca vurdu. Araya vatandaşların girmesi ile saldırganlar uzaklaştırılırken, şahıs aldığı darbeler ile bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kovancılar, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen şahıs öldüresiye dövüldü - Son Dakika

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