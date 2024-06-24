Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen şahıs öldüresiye dövüldü

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Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen bir şahıs, öldüresiye dövüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup aralarında husumet bulunan bir şahsa saldırdı. Araçtan tekme tokat indirilen şahıs, yere düştü. Hırsını alamayan gruptaki kişiler, yerdeyken şahsa tekme ve sopalarla defalarca vurdu. Araya vatandaşların girmesi ile saldırganlar uzaklaştırılırken, şahıs aldığı darbeler ile bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ