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Elazığ'da Aranan Şahıs 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Aranan Şahıs 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Elazığ\'da Aranan Şahıs 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli Elazığ'da yakalandı. Şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

03.02.2024 10:39
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Elazığ'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.K. isimli şüphelinin Elazığ'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma dedektiflerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Aranan Şahıs 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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