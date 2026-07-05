Elazığ\'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akçakiraz Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı, boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ELAZIĞ