Elazığ\'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Akbulak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı, otluk arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ