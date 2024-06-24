Elazığ'da Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Elazığ'da depremler sonucu ağır hasar alan eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana gelen olayda, asansör boşluğuna düşen ve kurtarılarak hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 09:57
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Elazığ'da asansör boşluğuna düşen ve ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alınan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve depremler sonucu ağır hasar alarak yıkım kararı verilen eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaya giren Cevat Keskin, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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