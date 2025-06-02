Elazığ\'da Asayiş Olayları Düşüyor

Elazığ Valiliği, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında kentte bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen asayiş olaylarının istatistiklerini paylaştı.

Elazığ Valiliğince asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Valilik toplantı salonundaki toplantıda, bu yıl kent genelinde meydana gelen olaylar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan katıldı. 2025 yılının ilk beş ayında kent genelinde yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin verileri paylaşan Vali Hatipoğlu, "Elazığ'ın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 görev yapan 7 bin 361 kolluk personelinin büyük bir özveriyle çalışıyor. Aranan şahısların yakalanmasında başarı, 2025'in ilk 5 ayında çeşitli suçlardan aranan toplam 834 kişi yakalandı. 5 yıldan az hapis cezası bulunan 712 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 73 kişi, 10 yıldan fazla cezası bulunan 49 kişi yakalandı. Toplam 2 bin 181 olayın meydana geldiği kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97 aydınlatma oranı sağlandı. Suç oranlarında geçen yıla göre yüzde 9 azalma görüldü. Dikkat çeken düşüş oranları, kasten öldürme, yüzde 83 azalma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüzde 35 azalma, cinsel taciz, yüzde 64 azalma, cinsel saldırı, yüzde 16 azalma, kasten yaralama, yüzde 14 azalma olmuştur. Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 20 azalma, mal varlığına karşı işlenen toplam 816 olayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında düşüş yaşandı. Evden hırsızlıkta yüzde 47 azalma, otodan hırsızlıkta yüzde 25 azalma, yağmada (gasp) yüzde 35 azalma, dolandırıcılıkta yüzde 36 azalma görülmüştür" dedi.

"Uyuşturucu ile mücadelede 107 operasyonda 107 kişi tutuklandı"

Terörle mücadele ve düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri paylaşan Vali Hatipoğlu, "Terörle mücadelede PKK/KCK terör örgütüne yönelik 218 kırsal, 48 şehir merkezli olmak üzere toplam 266 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen 16 operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadelede yapılan 107 operasyonda, 107 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 31 kilo 900 gram uyuşturucu madde, 7 bin 130 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2025 yılı boyunca siber devriyeler tarafından 530 şahıs/hesap tespit edildi. Paylaşımların, yüzde 30'u terör, yüzde 26'sı asayiş, yüzde 15'i güvenlik konulu içeriklerdi. Bu kapsamda yapılan 9 operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı, 36'sı tutuklandı. Elazığ'da şu anda 9 bin 863 Suriyeli göçmen bulunduğu belirtilirken, düzensiz göçle mücadelede 107 operasyon yapıldı, 330 düzensiz göçmen yakalandı, 1 araca el konuldu. Ayrıca 688 Suriyeli gönüllü olarak onurlu, güvenli ve düzenli şekilde ülkelerine döndü" şeklinde konuştu.

"472 bin 386 araç denetledi"

Trafik denetimlerinin verilerini de paylaşan Hatipoğlu, "Trafik denetimleri kapsamında 2025 yılı itibariyle toplam 472 bin 386 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artış sağlanmıştır. Bu denetimler sonucunda 91 bin 401 araca işlem yapılmış ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 27'lik bir artış kaydedilmiştir. Çakar denetimleri kapsamında bin 374 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 59'luk bir artış sağlanmıştır. Ayrıca 556 ticari taksiye işlem yapılmış ve 2024 yılına göre yüzde 36'lık bir artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik denetimler sonucunda ise 2 bin 937 okul servisi denetlenmiş ve 378 araca işlem yapılmıştır. Bu işlem sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 56'lık bir artış gözlemlenmiştir" diye konuştu. - ELAZIĞ