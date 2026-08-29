Elazığ\'da asılsız yangın ihbarı

Elazığ'da çatı yangını ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın bölgesine giden ekipler, herhangi bir yangının olmadığını tespit etti.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatı kısmında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Bölgede arama yapan ekipler, herhangi bir yangının olmadığını tespit etti. İhbarın asılsız olduğunu fark eden itfaiye ekipler, gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.