Elazığ\'da Aşırı Yüklü Kamyon Tehlike Yarattı

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Elazığ'da aşırı yüklü bir halde önlem almadan seyreden kamyon, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Necdet Doğan Caddesi'nde yaşandı. Aşırı yük alan kamyon trafiği tehlikeye düşürdü. Kasasından taşan demirle seyreden kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fazla yüklenen demirden dolayı hareket edemeyen kamyondaki yükler, iş makinesi yardımı ile başka bir kamyona aktarıldı. - ELAZIĞ