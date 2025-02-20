Elazığ\'da bakır kablo hırsızlığına operasyon

ramazan gökmen:

Bilmediğiniz bir şey anlatayım 3 baz istasyonunun 100 de 49 u Turkcell Vodafone türk Telekom a aittir 100 de 51i devlete aittir yani demem o ki devletin malını çaldıkları için vatana ihanet suçundan mahkum olurlar.gsm sektöründe böyle çok kara listede adam hapiste bilin istedim istiyorsanız araştırın.