Elazığ'da bakır kablo hırsızlığına operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da bakır kablo hırsızlığına operasyon

Geniş Video İzle

Elazığ'da jandarma ekipleri, 800 metre uzunluğundaki bakır kablo hırsızlığı ile ilgili düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.02.2025 20:04  Güncelleme: 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Yurtbaşı Beldesi Yurt Tren İstasyonu'nda 800 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri devreye girdi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, olaya karışan M.A., C.A., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ\'da bakır kablo hırsızlığına operasyon
Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bakır kablo hırsızlığına operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Devlete Zarar Vermeyin Maaşları Keserler Haaa 8 22 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    800 metre bide kalın kablodur. En az 150 bin 17 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Yetim hakkına girmenin günah olduğunu kim öğretecek bu millete 16 0 Yanıtla
  • ramazan gökmen:
    Bilmediğiniz bir şey anlatayım 3 baz istasyonunun 100 de 49 u Turkcell Vodafone türk Telekom a aittir 100 de 51i devlete aittir yani demem o ki devletin malını çaldıkları için vatana ihanet suçundan mahkum olurlar.gsm sektöründe böyle çok kara listede adam hapiste bilin istedim istiyorsanız araştırın. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 06:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da bakır kablo hırsızlığına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.