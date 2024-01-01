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Elazığ'da başı duvara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Elazığ'da başı duvara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da bir köpek başını bahçenin duvarına sıkıştırdı. Çevredekilerin çıkaramadığı köpek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek köpeği kurtardı. Hayvan tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ\'da başı duvara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
01.01.2024 - 22:08,
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Elazığ'da başı duvara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da başını bahçenin duvarına sıkıştıran köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Doğukent Mahallesinde yaşandı. Edilen bilgilere göre, köpek başını bir evin bahçesinde duvara sıkıştırdı. Çevredekilerin çıkartmadığı hayvan için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, duruma müdahale ederek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Hayvan tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da başı duvara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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