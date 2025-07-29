Elazığ\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da polis merkezi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Abdullah Paşa Mahallesi 252. sokak üzerinde bulunan polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karakol çıkışında karşılaşan iki husumetli aileler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polislerin müdahalesi ile taraflar ayrılırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ