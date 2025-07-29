Elazığ'da polis merkezi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Abdullah Paşa Mahallesi 252. sokak üzerinde bulunan polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karakol çıkışında karşılaşan iki husumetli aileler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polislerin müdahalesi ile taraflar ayrılırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?