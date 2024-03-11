Elazığ\'da binlerce kişiye \'Narkorehber\' eğitimi verildi

3.Sayfa

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 73 eğitimde bin 574 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede kentte bulunan 16 okul, 25 kız Kur'an kursu, belediye sosyal tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezleri'nde görevli personel, öğretmen, veli ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 72 eğitimde bin 574 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi.

Ayrıca Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde, 12 bin 550 adet broşür dağıtıldığı bildirildi. - ELAZIĞ