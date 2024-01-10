 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı

Elazığ'da bir kafede iki kadın arasında çıkan kavga, erkeklerin kavgasını aratmadı. İlk olarak sözlü tartışma ile başlayan kavga, masada bulunan malzemelerin birbirlerine fırlatılmasıyla alevlendi. Kadınlar saç başa birbirine girerken bazı müşteriler ise korkarak dışarı kaçtı. Kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay, saniye saniye görüntülendi.

Elazığ\'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı
10.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol

Elazığ'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin kavgasını aratmadı. İlk önce masada bulunan malzemeleri birbirlerine fırlatan kadınlar, ardından saç başa birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Daha sonra kadınlardan biri masada bulunan malzemeyi diğer kadınlara fırlattı. Olayın alevlenmesi ile masada bulunan malzemeler adeta havada uçuştu. Ardından kadınlardan biri tekme ile karşı tarafa saldırınca kavga büyüdü. Kadınlar saç başa birbirine girerken bazı müşteriler ise korkarak dışarı kaçtı. Bir süre kavga eden kadınlar, diğer müşteriler tarafından zorlukla ayrıldı.

O anlar, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hürriyet, Elazığ, kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement