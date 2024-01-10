Elazığ\'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı

Elazığ'da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin kavgasını aratmadı. İlk önce masada bulunan malzemeleri birbirlerine fırlatan kadınlar, ardından saç başa birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Daha sonra kadınlardan biri masada bulunan malzemeyi diğer kadınlara fırlattı. Olayın alevlenmesi ile masada bulunan malzemeler adeta havada uçuştu. Ardından kadınlardan biri tekme ile karşı tarafa saldırınca kavga büyüdü. Kadınlar saç başa birbirine girerken bazı müşteriler ise korkarak dışarı kaçtı. Bir süre kavga eden kadınlar, diğer müşteriler tarafından zorlukla ayrıldı.

O anlar, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ