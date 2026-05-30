Elazığ'da Bodrum Katında Yangın - Son Dakika
30.05.2026 01:58
Elazığ'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1'i hamile 4 kişi dumandan etkilendi.

Elazığ'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i hamile 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Olayda, 1'i hamile kadın olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bodrum, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

