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Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Kaydı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Kaydı: 2 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole kaydı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ\'da Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Kaydı: 2 Yaralı
02.01.2024 - 18:31,
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Elazığ'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole kaydı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Bağlıağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 23 LD 615 plakalı kamyonet, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Kaydı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Kaydı: 2 Yaralı - Son Dakika
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