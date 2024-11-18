Elazığ'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'da çatı yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.