Elazığ'da Cip Kazası: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Cip Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Cip Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ Keban yolu Çalık köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.05.2024 12:21
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolu Çalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 06 CZC 093 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Cip Kazası: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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