Elazığ\'da çocuk parkındaki ağaç, park halindeki aracın üstüne yıkıldı

Elazığ'da ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Kültür Mahallesi'nde muhtarlık binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuk parkındaki bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden çıkarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ağacın yanında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, itfaiye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.