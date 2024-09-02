Elazığ'da Deneme Sürüşü Bahanesiyle Motosiklet Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Deneme Sürüşü Bahanesiyle Motosiklet Çalındı

Elazığ\'da Deneme Sürüşü Bahanesiyle Motosiklet Çalındı

Elazığ'da bir şahıs denemek için bindiği motosikleti çaldı. Durumu geçte olsa anlayan motor sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

02.09.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs denemek için bindiği motosikleti çaldı. Durumu geçte olsa anlayan motor sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Mervan İuuz (28), motosikletini satmak için ilana koydu. Ardından bir şahıs İuzz'un çalıştığı dükkanın önüne gelerek motosiklet için pazarlık yaptı. İki taraf 35 bin lirada anlaştı ve şahıs, deneme sürüşü yapmak istedi. İlk turda sokağın başına gidip geri gelen şahıs, 'Motosikletin iyi çalışıyor' dedi ve ikinci tura geçti. Şahıs ardından motosikletle ile sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra şahsın gelmediğini fark eden İuuz, motosikletinin çalındığını anlayarak polisin yolunu tuttu.

Olayı anlatan Halit Vahyebey, "Arkadaşımın yanına biri geldi. Motosikleti görmüş ve fiyatta anlaşmışlar. İkinci gün yine geldi. Cuma günü geldi, pazarlık yaptılar ve anlaştılar. Denemek için motosikleti aldı ve gitti. Bir daha da dönmedi. Şikayetçi olduk ve halen bekliyoruz. İlk denemede sokağın sonuna kadar gitti ve geldi. Motosikletin çok iyi çalışıyor dedi. İkinci turda ise gitti ve dönmedi. 35 bin anlaşmışlar. Polislere video ve fotoğrafları da verdik. Arkadaşımızın motosikletinin biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Deneme Sürüşü Bahanesiyle Motosiklet Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Deneme Sürüşü Bahanesiyle Motosiklet Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement