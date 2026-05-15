Elazığ\'da dilenciler kaçtı, zabıta yakaladı: "Hepsi kaçtı gitti, beni bırakma aman ha"

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesi ve sonrasında cami çevreleri, hastane önleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimler sıklaştırıldı. Yapılan çalışmalarda, duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para talep ettiği belirlenen dilenciler, ekipler tarafından tek tek tespit edilerek yakalandı. Zabıtayı gören dilenciler, maraton koşucularını aratmayarak hızla kaçarken, ekipler dilencileri yakalayarak haklarında işlem yapılmak üzere müdürlüğe götürdü.

Zabıtaya yakalanan bir dilenci ise "Hepsini tuttun mu beni tutacağına? Hepsi kaçtı gitti, beni bırakma aman ha" diyerek tepki gösterdi.