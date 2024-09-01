Elazığ'da Düğün Sonrası Silahlarla Havaya Ateş Eden Magandalar Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Düğün Sonrası Silahlarla Havaya Ateş Eden Magandalar Yakalandı

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkan bir grup, silahlarla havaya ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek şüphelileri ve kullandıkları silahları yakaladı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheliler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

01.09.2024 12:47
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Elazığ'da bir düğün sonrasında silahlarla havaya ateş eden magandalar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan bir grup arabaları durdurarak silahlarla havaya ateş etti. O anları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, havaya ateş eden şüphelileri kullandıkları silahlarla birlikte yakaladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, 'Ateşli Silahla Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi' olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalaması yapılmıştır. Şahısların olayda kullandığı değerlendirilen silahlar ele geçirilmiş olup, şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır. Güvenlik güçlerimiz her tür suç ve suçlu ile mücadeleye azim ve kararlılıkla aziz hemşehrilerimizin desteği ile devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Düğün Sonrası Silahlarla Havaya Ateş Eden Magandalar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Düğün Sonrası Silahlarla Havaya Ateş Eden Magandalar Yakalandı - Son Dakika
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