Elazığ\'da Dükkan Kurşunlandı

Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler, motosikletle geldikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. 9 el ateş edilen saldırıda kurşunlar dükkanın vitrinine isabet etti.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hasan Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler, bir dükkana tabancayla ateş açtı. Kurşunlar dükkanın vitrinini parçalarken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıda 9 el ateş edildiği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - ELAZIĞ