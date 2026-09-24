Elazığ'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Elazığ'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi

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Elazığ\'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi
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Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, Doğukent Mahallesi'nde yakalandı; ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Abart egzozlu motosikletin sürücüsü ve sahibine 4 maddeden toplam 326 bin lira ceza kesildi, motosiklet 90 gün trafikten men edildi.

Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü kaçmaya başladı. Ardından yaşanan kovalamaca sonucunda sürücü, Doğukent Mahallesi'nde yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücü B.Ç.'nin aynı zamanda alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletinde abart egzozda bulunan sürücüye ve araç sahibine 4 maddeden toplam 326 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan motosikletin 90 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüvenlikElazığGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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