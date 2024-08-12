Elazığ\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Projesi kapsamında kadınlara seminer verildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden erkek ve kadın vatandaşlara yönelik uyuşturucu madde nedir, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, uyuşturucuya başlama nedenleri, uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu UYUMA konularında bilgilendirdi. Seminerin ardından ekipler tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ