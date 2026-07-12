Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası

Elazığ\'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası
12.07.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki Down sendromlu çocuk, eğitim merkezinde şiddete maruz kaldı, baba adli süreç başlattı.

Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu, otizm ve epilepsi hastası çocuğun, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudunda gördüğü manzara karşısında büyük şok geçiren baba, soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı.

Elazığ'da iddiaya göre down sendromlu otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı. Kurum yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba Yalçın, Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek ilk darp raporu aldı. Yetkililerin olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiğini aktaran baba Yalçın, kurumda ihmal olduğunu savundu. Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Hukuki süreç başlatan baba Mehmet Yalçın şikayetçi olmasından dolayı oğlu Muhammed Cüneyt Yalçın için büyük bir kaygı taşıdığını da vurguladı. Yaşadığı korkuyu dile getiren Yalçın, Biz bunları şikayet ettiğimiz zaman bu durumdan dolayı başka rehabilitasyon merkezlerinin çocuğumu kabul etmemesi, içeri almama kaygısı ve korkusunu da yaşıyorum. Bu noktada yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyorum" diyerek çağrıda bulundu.

"Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim"

Rehabilitasyon merkezinde yaşanan olay hakkında bilgi veren baba Mehmet Yalçın, "Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar ve sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına 45 dakika sonra vardığımda, 'Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim' dediler. Çocuğumu görmek isteyince beni bir 15 dakika oyaladılar. Çocuğum geldikten sonra sırtını açtığımda aşırı derecede, bir cisimle vurulmuş şekilde izler gördüm. Oğlumun omzunda, kulağında, sırtında ve özellikle de ense kısmında çok ciddi darp izleri var. Ben durumun görüntüsünü ve fotoğraflarını aldım, kayıt altına koydum. Benden defalarca özür dilediler ve bu olayı başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu belirterek, biz size çocuklarımızı emanet ediyoruz dedim. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği'ne giderek darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum" dedi.

Özel eğitim kurumlarında ve servislerde yaşadıkları genel sıkıntıları aktaran ve denetim çağrısında bulunan Yalçın, "Ben kendilerine kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler. Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur. Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz. Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık. Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir. Temennimiz bu tür okulların daha fazla denetlenmesidir. Bize yardımcı olunmasını ve bu çocuklara özel oldukları için daha fazla özen gösterilmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:42:50. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.