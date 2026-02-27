Elazığ\'da engelli vatandaşa ait eşyalar çalındı

Elazığ'da bir hırsız girdiği apartmanda, engelli bir vatandaşa ait un çuvalını ve çekpası çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs bir apartmana girdi. Bina içerisinde bir süre gezinen şüpheli, engelli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evin önündeki un çuvalı ve çekpası alarak hızla uzaklaştı. O anlar ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ