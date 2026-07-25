Elazığ’da 19 yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Elazığ'da şehir genelinde 19 farklı noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 03.00 sularında dört farklı noktada aynı anda başlayan yangın olaylarının ardından, şehir genelindeki çok sayıda yerleşim yerinde de eş zamanlı yangınlar meydana geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde başlayan yangının yanı sıra Tadım, Muratcık, Örençay, Bölüklü, Yalındamlar, Ortaçalı, Tohumlu ve Gülaçtı köyleri ile Sugözü, Hankendi, Karşıyaka, Aksaray, Göllübağ, Hicret, Yıldızbağları, Sürsürü, Çatalçeşme Mahalleleri ile Akçakiraz'dan gelen yangın ihbarları üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kriz masası oluşturuldu.

Ardından toplam 60 personel ve sahadaki tüm araçlarla birlikte söz konusu noktalara müdahalelerde bulunularak yangınların büyümesi önlenerek söndürüldü. Öte yandan Yazıkonak'taki bir iş yerinde çıkan yangına da müdahale eden ekipler, şehir genelindeki tüm yangınları kontrol altına aldı.