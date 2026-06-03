Elazığ'da Feci Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Feci Trafik Kazası: 11 Yaralı

03.06.2026 21:38
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Elazığ'da SUV ve otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı Abbas Sadallah idaresindeki 23 H 37584 plakalı SUV araç ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan SUV araç yol ortasına yan yattı. Feci kazada, her iki araçta bulunan toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk yardım ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise caddede yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazaya karışan her iki aracın da çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3. Sayfa, Malatya, Trafik, Elazığ, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Feci Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

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