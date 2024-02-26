Elazığ'da Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

Elazığ\'da Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde çıkan fırtına sonucu Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 balıkçı, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başladı. Balıkçılar, sağlık kontrolleri için ambulansa alındı.

26.02.2024 01:56  Güncelleme: 02:01
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Elazığ'da çıkan fırtına sonrası baraj gölünde tekneyle mahsur kalan 2 balıkçı, ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay, Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı M.A.T. ve C.E. saat 18.00 sıralarında avlanmak için tekneyle Keban Baraj Gölü'ne açıldı. Fırtınanın çıkması sonucu balıkçıların teknesi saat 21.30 sıralarında sürüklenmeye başladı. Haber vermeleri üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, balıkçıları kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, getirdikleri botu suya indirdi ve balıkçıların olduğu mevkiye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından balıkçılar, kurtarılarak kıyaya çıkartıldı. Durumları iyi olduğu gözlemlenen balıkçılar, tedbir amaçlı sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı - Son Dakika
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