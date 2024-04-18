Elazığ'da Forklift Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçinin Düğünü 1 Hafta Sonraydı - Son Dakika
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Elazığ'da Forklift Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçinin Düğünü 1 Hafta Sonraydı

Elazığ\'da Forklift Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçinin Düğünü 1 Hafta Sonraydı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir beton fabrikasında meydana gelen olayda, forklifti tamir etmek için altına giren işçi Murat Karadağ, krikonun kırılması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın bir hafta sonra düğünü yapılacaktı.

18.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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Elazığ'da forklifti tamir etmek isterken altında kalan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Talihsiz vatandaşın 1 hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Murat Karadağ (29), arızalanan forklifti tamir etmek için altına girdi. Krikonun kırılması üzerine forkliftin altında kalan Karadağ, ağır yaralandı. İş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Karadağ'ın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Forklift Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçinin Düğünü 1 Hafta Sonraydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Forklift Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçinin Düğünü 1 Hafta Sonraydı - Son Dakika
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