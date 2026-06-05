Elazığ'da Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika
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Elazığ'da Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı

Elazığ\'da Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı
05.06.2026 10:54
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Elazığ'da freni patlayan kamyon, 10 araca zarar vererek 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Elazığ'da rampa aşağı freni patlayan kamyon caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. Kazada 10 araç zarar görürken, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan Ziver Holding'e ait 23 DV 770 plakalı hafriyat kamyonu rampa aşağı hızlanmaya başladı. Bazı araçları önüne alarak sürükleyen kamyon, 10 araca zarar verdi. Birçok aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da olay yerine gelerek kaza ve çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Olay anını anlatan vatandaşlardan Öner Coşkun, "Kapının önünde oturuyordum. Bir ses gelemeye başladı. Bu ses nedir dedim ve dönüp baktım. Kamyonetin peşi sıra kamyonu gördüm. Kamyonu gördüm ve geri çıktım. Buradaki tüm araçları aldı götürdü. Vura vura dağıttı. Bir aracı önüne kattı. Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım ve nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi vura vura gitti" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika

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