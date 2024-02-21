Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Göçmen Teslim Edildi - Son Dakika
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Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Göçmen Teslim Edildi

Elazığ\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Göçmen Teslim Edildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı yapan bir şüpheli tutuklanırken, 5 yasadışı göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli aracıyla birlikte Maden ilçesinde durduruldu. Şüpheli tutuklanırken, göçmenler ise ilgili kuruma teslim edildi.

21.02.2024 10:24
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklanırken, 5 yasadışı göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli E.E.H.'nin aracı Maden ilçesinde durduruldu. Şüphelinin taşıdığı 5 yasadışı göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Göçmen Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Göçmen Teslim Edildi - Son Dakika
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