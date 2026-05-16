Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı

Elazığ'da bir şahıstan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Eve giren ekipler, dairenin boş olduğunu belirledi.

Olay, İzzet Paşa Mahallesi 9003. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan bir kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede apartmanın dış kapısının kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla açık olan pencereden binaya girdi. Daha sonra kapının açılmasıyla dairede yapılan kontrolde evin boş olduğu belirlendi. Şahsın evde olmadığı ve dışarıda olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ELAZIĞ