Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ\'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan hafif ticari araç ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.05.2024 15:59
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Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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