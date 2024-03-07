Elazığ\'da Harput Kalesi\'nin Arkasında Bir Genç Ölü Olarak Bulundu

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın da katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, kentteki asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için jandarma ve emniyet personelinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti. Ayrıca, Tunceli'de meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikler ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin huzur ve sükun ortamının sağlandığını ve bu durumun devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.