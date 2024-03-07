Elazığ\'da Harput Kalesi\'nin Arkasında Bir Genç Ölü Olarak Bulundu

Elazığ'da Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda bir genç ölü olarak bulundu.
Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kayalıkların kenarında yerde yatan bir kişiyi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini, cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ
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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, para kazanma vaadiyle internette reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirdikleri kişileri dolandırarak 6 milyon lira haksız kazanç elde etmişlerdir. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
Nevşehir'de 19 yaşındaki bir genç, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği dayısını silahla vurarak öldürdü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan işçi servisi devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın da katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, kentteki asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için jandarma ve emniyet personelinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti. Ayrıca, Tunceli'de meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikler ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin huzur ve sükun ortamının sağlandığını ve bu durumun devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla, 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahıs yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan para aldıkları ve bu parayı kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları tespit edildi. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. 7 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
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