Elazığ'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Elazığ\'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda hırsızlık olaylarına karışan 6 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

16.02.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
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Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda hırsızlık olaylarına karışan 6 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 7 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 31 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 6 parça halinde toplam 53,12 gram Esrar maddesi, 2 parça halinde toplam 32 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda Çatalçeşme Mahallesi Yeşilbağlar Sokak üzerinde meydana gelen açıktan hırsızlık konusunun şüphelisi 1 şahıs, Fevzi Çakmak Mahallesi Çatal Sokak üzerinde bulunan inşaattan meydana gelen açıktan hırsızlık konusunun şüphelisi 1 şahıs, Yeni Mahalle Geçer Sokak üzerinde meydana gelen ikametten hırsızlık konusunun şüphelisi 2 şahıs, Kızılay Mahallesi Oğuzhan Sokak üzerinde meydana gelen oto hırsızlığı konusunun şüphelisi 1 şahıs, Çaydaçıra Mahallesi Pr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde gerçekleşen açıktan hırsızlık konusunun şüphelisi 1 şahıs olmak üzere hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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